ОПЫТ РАБОТЫ

11.06 – по н. в. – РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва

Ассистент кафедры проблем устойчивого развития

Список выполняемых обязанностей

- подготовка и проведение занятий со студентами (лекции, семинары, лабораторные работы);

- помощь в подготовке и проведении занятий профессорско-преподавательскому составу;

- подготовка документации для получения грантовых проектов, в т.ч. и на английском языке;

- сопровождение проектов и коммуникация с партнерами.

11.03 – 11.06 - РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва

Зав. лабораторией кафедры проблем устойчивого развития

Список выполняемых обязанностей

- подготовка лабораторий кафедры к учебному процессу, производственной и исследовательской работе;

- контроль за состоянием лабораторного оборудования и рабочих мест сотрудников лаборатории и принимает меры по устранению имеющихся недостатков;

- организация работы по охране труда и производственной санитарии в лабораториях кафедры и контроль за выполнением работниками правил охраны труда, техники безопасности;

- ведение документации.

ОБРАЗОВАНИЕ

09.1998 – 06.2003 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва

экономический факультет,

«социология»,

09.2004- 06.2006 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва

институт химии и проблем устойчивого развития,

«экология и природопользование»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владение английским языком – уровень Intermediate

Владение компьютером на уровне уверенный пользователь, навыки работы с программой SPSS