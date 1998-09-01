ОПЫТ РАБОТЫ
11.06 – по н. в. – РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва
Ассистент кафедры проблем устойчивого развития
Список выполняемых обязанностей
- подготовка и проведение занятий со студентами (лекции, семинары, лабораторные работы);
- помощь в подготовке и проведении занятий профессорско-преподавательскому составу;
- подготовка документации для получения грантовых проектов, в т.ч. и на английском языке;
- сопровождение проектов и коммуникация с партнерами.
11.03 – 11.06 - РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва
Зав. лабораторией кафедры проблем устойчивого развития
Список выполняемых обязанностей
- подготовка лабораторий кафедры к учебному процессу, производственной и исследовательской работе;
- контроль за состоянием лабораторного оборудования и рабочих мест сотрудников лаборатории и принимает меры по устранению имеющихся недостатков;
- организация работы по охране труда и производственной санитарии в лабораториях кафедры и контроль за выполнением работниками правил охраны труда, техники безопасности;
- ведение документации.
ОБРАЗОВАНИЕ
09.1998 – 06.2003 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва
экономический факультет,
«социология»,
09.2004- 06.2006 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва
институт химии и проблем устойчивого развития,
«экология и природопользование»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Владение английским языком – уровень Intermediate
Владение компьютером на уровне уверенный пользователь, навыки работы с программой SPSS