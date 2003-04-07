Доброго времени суток
Мне 16 лет, но
Я уже имею неплохие навыки в таких сферах:
- простые задачи по ведению аккаунта в соц сети (обработка фото, несложный монтаж видео, проставление лайков и тд)
- копирайтинг
- таргетинг
создание лендингов (в том числе многостраничных)
- администрирование пабликов/аккаунтов (Instagram, Вконтакте)
- smm-продвижение бизнесов в Instagram (по-другому - администрирование)
В общем, и текст о товаре вам напишу, и продвину его, и сайт потом для него сделаю!
О своих же личных качествах могу сказать, что я довольна трудолюбива и мне нравится развиваться. Работе уделяю 3-4 часа в день.
У меня пока нет красивого портфолио для лендингов, но, если нужно будет, скину ссылки на сайты, созданные мной.
Действие аккаунта приостановлено!