Дипломированный специалист, переводчик английского и немецкого языков. опыт работы более 6,5 лет.
Что могу гарантировать при осуществлении переводов:
-оперативность
-ответственность
-добросовестность
-качество выполненной работы
Готова выполнять переводы с немецкого и английского языков, заказы на рерайт/копирайт.
Надеюсь наше сотрудничество будет приятным во всех отношениях.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3317
Переводы
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#6513
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#8922