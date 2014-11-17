Дипломированный специалист, переводчик английского и немецкого языков. опыт работы более 6,5 лет.

Что могу гарантировать при осуществлении переводов:

-оперативность

-ответственность

-добросовестность

-качество выполненной работы

Готова выполнять переводы с немецкого и английского языков, заказы на рерайт/копирайт.

Надеюсь наше сотрудничество будет приятным во всех отношениях.