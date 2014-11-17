annaegorova

Анна Егорова annaegorova

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Дипломированный специалист, переводчик английского и немецкого языков. опыт работы более 6,5 лет.

Что могу гарантировать при осуществлении переводов:

-оперативность

-ответственность

-добросовестность

-качество выполненной работы

Готова выполнять переводы с немецкого и английского языков, заказы на рерайт/копирайт. 

Надеюсь наше сотрудничество будет приятным во всех отношениях. 

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3317
Переводы
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#6513
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#8922