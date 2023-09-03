annafollenveider

Персональный помощник. Онлайн маркетинг

Рада приветствовать!

Меня зовут Анна.

Моя специализация онлайн маркетинг

Не боюсь рутинных и нудных задач.

Подойду к работе с максимальной ответственностью!

Не берусь делать то, что не сделаю на отлично!



Уверенный пользователь ПК. Высокая скорость печати.

Работаю в программах World, Exel, Google-документы, Google таблицы.

Работаю в программах PowerPoint, Canva, Google презентации, CorelDraw.

Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач!



Нахожусь постоянно на связи.

Буду рада как одноразовому, так и постоянному сотрудничеству.