annafollenveider

Персональный помощник. Онлайн маркетинг
Рада приветствовать!
Меня зовут Анна.
Моя специализация онлайн маркетинг
Не боюсь рутинных и нудных задач.
Подойду к работе с максимальной ответственностью!
Не берусь делать то, что не сделаю на отлично!
Уверенный пользователь ПК. Высокая скорость печати.
Работаю в программах World, Exel, Google-документы, Google таблицы.
Работаю в программах PowerPoint, Canva, Google презентации, CorelDraw.
Ответственно отношусь к выполнению поставленных задач!
Нахожусь постоянно на связи.
Буду рада как одноразовому, так и постоянному сотрудничеству.