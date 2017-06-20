annafreelance135

Устный и письменный перевод: английский и итальянский языки

С отличием окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "Переводчик английского и итальянского языка". Защитила кандидатскую диссертацию по лингвистике. Преподаю в МГУ имени М.В. Ломоносова. Осуществляю устные и письменные переводы с 2010 года. Сфера переводов: архитектура, дизайн, музыка, мода, финансы, юриспруденция. Перевожу банкирам, адвокатам, артистам, архитекторам, музыкантам. Также осуществляю переводы деловой корреспонденции. Делаю переводы текстов как общей, так и узкой тематики. Готова к новым проектам и к новым сферам для перевода.