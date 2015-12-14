annafrolova06

Анна Фролова annafrolova06annafrolova06
32 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик китайского языка
Устныйпоследовательный перевод с/на китайский язык. Опыт работы с 2012 года. Перевод
коммерческих документов, технический перевод, аутсорсинг на рынке китайских
товаров и услуг, проведение бизнес конференций и переговоров, субтитрование,
перевод сайтов, научных работ, мастер-классов и занятий по китайским боевым
искусствам. Сотрудничаю с юридическими и физическими лицами: Сибиар, Новые
Химические Компоненты, Виналайт Сибирь, продюсерская компания «Русская
мозаика», ГК Yellow, Black and White, Академ Медиа, SPB city Guide, ADSMedia,
Льно-джутовая компания, Новосибирский инструментальный завод, Бюро оперативных
переводов, консультационный центр «Юникорн», Сибирский центр переводчиков,
агентство переводов «Монотон», международный холдинг Boston Merchant Financial. Контакты: 8-903-997-9766, [email protected]
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