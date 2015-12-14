annafrolova06

Анна Фролова annafrolova06

 
32 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик китайского языка

Устныйпоследовательный перевод с/на китайский язык. Опыт работы с 2012 года. Перевод

коммерческих документов, технический перевод, аутсорсинг на рынке китайских

товаров и услуг, проведение бизнес конференций и переговоров, субтитрование,

перевод сайтов, научных работ, мастер-классов и занятий по китайским боевым

искусствам. Сотрудничаю с юридическими и физическими лицами: Сибиар, Новые

Химические Компоненты, Виналайт Сибирь, продюсерская компания «Русская

мозаика», ГК Yellow, Black and White, Академ Медиа, SPB city Guide, ADSMedia,

Льно-джутовая компания, Новосибирский инструментальный завод, Бюро оперативных

переводов, консультационный центр «Юникорн», Сибирский центр переводчиков,

агентство переводов «Монотон», международный холдинг Boston Merchant Financial. Контакты: 8-903-997-9766, [email protected]