Тестировщик ПО

Чувство ответственности на высоком уровне. Активна, но спокойна, дружелюбна и позитивна, работоспособна и рациональна, внимательна, аккуратна и пунктуальна.

Имею 2 высших образования - юридическое и в IT

Большой опыт работы в крупных компаниях

Последние 4 года занималась бизнес анализом и тестированием ПО

На данный момент проживаю в США и занимаюсь удаленной работой

Достаточно опыта для выполнения различных видов работ

При необходимости вышлю полное резюме