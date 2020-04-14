Тестировщик ПО
Чувство ответственности на высоком уровне. Активна, но спокойна, дружелюбна и позитивна, работоспособна и рациональна, внимательна, аккуратна и пунктуальна.
Имею 2 высших образования - юридическое и в IT
Большой опыт работы в крупных компаниях
Последние 4 года занималась бизнес анализом и тестированием ПО
На данный момент проживаю в США и занимаюсь удаленной работой
Достаточно опыта для выполнения различных видов работ
При необходимости вышлю полное резюме
Портфолио
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Тестирование ПО
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$15/час
от $50
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