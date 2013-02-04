annaisonline

В настоящее время работаю только в области Интернет-маркетинга, SMO, SERM.
Среди заказчиков:
- Сеть ресторанов "MAFIA" www.mafia.ua
- Культурно-образовательный центр "Мастер Класс" www.masterklass.org
- Центр раннего развития "Окешкин клуб" www.okeshka.com
- Школа английского языка "Оксфорд Класс" www.oxfordklass.com
- Строительная компания Prof.It.Design
- Новостной портал Selectornews www.selectornews.com
- Интернет-провайдер "Сумтел" www.sumtel.ua
E-mail: [email protected]
Тел.: +38(066)405 73 80
Skype: annaisonline1
Образование: диплом с отличием магистратуры Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность – "журналистика").
Дополнительные навыки: простая обработка графических изображений (Photoshop - средний уровень), работа с различными CSS, английский - upper-intermediate.