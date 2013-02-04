annaisonline

Интернет-маркетолог

В настоящее время работаю только в области Интернет-маркетинга, SMO, SERM.

Среди заказчиков:

- Сеть ресторанов "MAFIA" www.mafia.ua

- Культурно-образовательный центр "Мастер Класс" www.masterklass.org

- Центр раннего развития "Окешкин клуб" www.okeshka.com

- Школа английского языка "Оксфорд Класс" www.oxfordklass.com

- Строительная компания Prof.It.Design

- Новостной портал Selectornews www.selectornews.com

- Интернет-провайдер "Сумтел" www.sumtel.ua

E-mail: [email protected]

Тел.: +38(066)405 73 80

Skype: annaisonline1

Образование: диплом с отличием магистратуры Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность – "журналистика").

Дополнительные навыки: простая обработка графических изображений (Photoshop - средний уровень), работа с различными CSS, английский - upper-intermediate.