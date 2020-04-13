annakadagidze

Анна Кадагидзе annakadagidze

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мотивированный и соображающий новичок-фрилансер

Являюсь студенткой-отличницей факультета Права и международных отношений, владею 5 языками. Бывшая профессиональная спортсменка.

Имеется небольшой опыт удаленной работы и большое желание развиваться.

Проходила различные обучающие курсы и тренинги:

  • технологии работы с информацией;
  • основы маркетинга и менеджмента;
  • основы копирайтинга;
  • копирайтер-маркетолог;
  • личный помощник;
  • основы web-дизайна;
  • финансы для нефинансистов;
  • лидерство и управление;
  • удаленный менеджер по работе с клиентами.