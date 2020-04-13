annakadagidze

Мотивированный и соображающий новичок-фрилансер
Являюсь студенткой-отличницей факультета Права и международных отношений, владею 5 языками. Бывшая профессиональная спортсменка.
Имеется небольшой опыт удаленной работы и большое желание развиваться.
Проходила различные обучающие курсы и тренинги:
- технологии работы с информацией;
- основы маркетинга и менеджмента;
- основы копирайтинга;
- копирайтер-маркетолог;
- личный помощник;
- основы web-дизайна;
- финансы для нефинансистов;
- лидерство и управление;
- удаленный менеджер по работе с клиентами.