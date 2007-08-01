Комарова Анна Владимировна

E-mail:[email protected]

Тел.:8-096 967-92-73

Адрес: Украина

Киев

Дата рождения: 08.06.1985

Образование:

2007 - Киевский гуманитарный институт Романо-германская филология/ диплом Магистра филологии

Профессиональный опыт:

08.2008 — по сегодняшний день - Компания «Эксим — Стандарт»

менеджер по рекламе , менеджер по продажам ( по совместительству)

Обязанности:

-размещение рекламы в специализированных изданиях;

-написание рекламных статей;

-организация и проведение рекламных акций компании

-разработка плана рекламных мероприятий компании

-разработка рекламных текстов, плакатов, каталогов

-контроль за разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции

08.2007 - 06.2008- МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»

ассистент руководителя

Обязанности:

-Организация работы офиса, составление и перевод официальной документации.

-Участие в тренингах и семинарах, в качестве переводчика.

-Организация командировок, деловых встреч и других мероприятий для офиса. Написание пресс-релизов, анонсов событий и мероприятий.

-Работа со СМИ (рассылка пресс-релизов, работа с журналистами, пресс-клиппинг), написание поздравительных писем, приглашений. Редактирование новостей на сайте компании. Написание статей в корпоративную газету.

06.2006 - 08.2006 - Государственный институт развития семьи и молодежи

Ассистент руководителя центра теории и методики социальной работы. Государственный институт развития семьи и молодежи

Обязанности:

Работа со СМИ, участие в тренингах, подготовка тренингов, написание статей.

Дополнительная информация :

Языки

Украинский - родной язык

Русский – родной язык

Английский - свободно владею

Французский – базовые знания

Работа с ПК: Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С

Ключевые навыки:

переводы с английского на русский/украинский языки, перевод на английский язык перевод с французского, проведение опросов, написание пресс-релизов, написание статей, работа с информацией на сайте, организация тренингов, работа с программой 1С

Коммуникабельность, работоспособность, ответственность, умение быстро обучаться и работать в команде, пунктуальность, надежность.