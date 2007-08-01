Комарова Анна Владимировна
E-mail:[email protected]
Тел.:8-096 967-92-73
Адрес: Украина
Киев
Дата рождения: 08.06.1985
Образование:
2007 - Киевский гуманитарный институт Романо-германская филология/ диплом Магистра филологии
Профессиональный опыт:
08.2008 — по сегодняшний день - Компания «Эксим — Стандарт»
менеджер по рекламе , менеджер по продажам ( по совместительству)
Обязанности:
-размещение рекламы в специализированных изданиях;
-написание рекламных статей;
-организация и проведение рекламных акций компании
-разработка плана рекламных мероприятий компании
-разработка рекламных текстов, плакатов, каталогов
-контроль за разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции
08.2007 - 06.2008- МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад»
ассистент руководителя
Обязанности:
-Организация работы офиса, составление и перевод официальной документации.
-Участие в тренингах и семинарах, в качестве переводчика.
-Организация командировок, деловых встреч и других мероприятий для офиса. Написание пресс-релизов, анонсов событий и мероприятий.
-Работа со СМИ (рассылка пресс-релизов, работа с журналистами, пресс-клиппинг), написание поздравительных писем, приглашений. Редактирование новостей на сайте компании. Написание статей в корпоративную газету.
06.2006 - 08.2006 - Государственный институт развития семьи и молодежи
Ассистент руководителя центра теории и методики социальной работы. Государственный институт развития семьи и молодежи
Обязанности:
Работа со СМИ, участие в тренингах, подготовка тренингов, написание статей.
Дополнительная информация :
Языки
Украинский - родной язык
Русский – родной язык
Английский - свободно владею
Французский – базовые знания
Работа с ПК: Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint, Outlook, 1С
Ключевые навыки:
переводы с английского на русский/украинский языки, перевод на английский язык перевод с французского, проведение опросов, написание пресс-релизов, написание статей, работа с информацией на сайте, организация тренингов, работа с программой 1С
Коммуникабельность, работоспособность, ответственность, умение быстро обучаться и работать в команде, пунктуальность, надежность.