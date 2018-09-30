annakov3005

Здравствуйте.
Меня зовут Анна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг изучила самые современные технологии рекламы, и готова применить свои знания, навыки для Вас за небольшую сумму. Так же проведу аудит сайта за отзыв о проделанной работе.
Почему Рекламная Сеть Яндекса? Потому, что клики здесь могут быть на 50% и более дешевле, чем с поиска.
Что входит в мои услуги:
1.Расчет бюджета РК
2. Подбор ключевых фраз
3.Ищу подходящие картинки, пишу релевантные заголовки и продающие тексты
4.Нужен доступ в аккаунт Яндекс Директ
5.Настройка параметров РК (стратегия, временной и региональный таргетинг, визитка
6.Создание 1 группы (14 объявлений: 2 текстово-графических, 12 графических) объявлений=1 горячий ключ (если РК основная)
7.Добавление изображений, релевантных заголовков и продающих текстов)
8.UTM метки
9.Быстрые ссылки
10. Подбор ставки за клик
11. Добавление кода Яндекс Метрики
12. Проверка настройки целей в Яндекс Метрике
С уважением Ковалева Анна.