annakov3005

Создам рекламную компанию в РСЯ

Здравствуйте.

Меня зовут Анна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг изучила самые современные технологии рекламы, и готова применить свои знания, навыки для Вас за небольшую сумму. Так же проведу аудит сайта за отзыв о проделанной работе.

Почему Рекламная Сеть Яндекса? Потому, что клики здесь могут быть на 50% и более дешевле, чем с поиска.

Что входит в мои услуги:

1.Расчет бюджета РК

2. Подбор ключевых фраз

3.Ищу подходящие картинки, пишу релевантные заголовки и продающие тексты

4.Нужен доступ в аккаунт Яндекс Директ

5.Настройка параметров РК (стратегия, временной и региональный таргетинг, визитка

6.Создание 1 группы (14 объявлений: 2 текстово-графических, 12 графических) объявлений=1 горячий ключ (если РК основная)

7.Добавление изображений, релевантных заголовков и продающих текстов)

8.UTM метки

9.Быстрые ссылки

10. Подбор ставки за клик

11. Добавление кода Яндекс Метрики

12. Проверка настройки целей в Яндекс Метрике

С уважением Ковалева Анна.