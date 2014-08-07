annakurnysh

Желаемая должность: переводчик
Персональные данные
ФИО: Малыш Анна
Пол: Женский
Возраст: 29 лет
Семейное положение: Состою в браке, есть ребенок (нахожусь в декретном отпуске)
Гражданство: Беларусь
Город проживания: Минск
Тел:: 8 029- 500 76- 81
Email: [email protected]
Условия труда
Занятость: Частичная
График работы: Неполный день
Условия: Хороший коллектив, достойная своевременная оплата труда
Образование
2003-2008: Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), факультет английского языка (преподавание), лингвист-преподаватель
Дополнительное образование:
Курсы экскурсоводов и гидов - переводчиков (Национальное агентство по туризму)
Владение иностранными языками:
Английский – свободно
Французкий - разговорный
Белорусский - родной
Русский - родной
Опыт работы:
Подработка письменным переводом текстов.
Устный перевод для иностранных граждан.
Репетиторство.
Профессиональные навыки и знания:
Ищу работу/ подработку переводчиком. Окончила МГЛУ, 1- английский (свободно), большой опыт общения с носителями языка, 2- французский (разговорный). Есть опыт письменного перевода текстов (в качестве подработки), репетиторство, устный перевод иностранным гражданам, проведение экскурсий на английском языке.
Microsoft Office, Internet - опытный пользователь.
Принтер, копировальная техника, факс, сканер
Дополнительные сведения:
Хобби - чтение литературы на английском языке, спорт (плавание).
Коммуникабельна, организованна, ответственно отношусь к выполняемой работе.
Без вредных привычек.