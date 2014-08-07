annakurnysh

письменный переводчик с/на английский

Желаемая должность: переводчик

Персональные данные

ФИО: Малыш Анна

Пол: Женский

Возраст: 29 лет

Семейное положение: Состою в браке, есть ребенок (нахожусь в декретном отпуске)

Гражданство: Беларусь

Город проживания: Минск

Тел:: 8 029- 500 76- 81

Email: [email protected]

Условия труда

Занятость: Частичная

График работы: Неполный день

Условия: Хороший коллектив, достойная своевременная оплата труда

Образование

2003-2008: Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), факультет английского языка (преподавание), лингвист-преподаватель

Дополнительное образование:

Курсы экскурсоводов и гидов - переводчиков (Национальное агентство по туризму)

Владение иностранными языками:

Английский – свободно

Французкий - разговорный

Белорусский - родной

Русский - родной

Опыт работы:

Подработка письменным переводом текстов.

Устный перевод для иностранных граждан.

Репетиторство.

Профессиональные навыки и знания:

Ищу работу/ подработку переводчиком. Окончила МГЛУ, 1- английский (свободно), большой опыт общения с носителями языка, 2- французский (разговорный). Есть опыт письменного перевода текстов (в качестве подработки), репетиторство, устный перевод иностранным гражданам, проведение экскурсий на английском языке.

Microsoft Office, Internet - опытный пользователь.

Принтер, копировальная техника, факс, сканер

Дополнительные сведения:

Хобби - чтение литературы на английском языке, спорт (плавание).

Коммуникабельна, организованна, ответственно отношусь к выполняемой работе.

Без вредных привычек.