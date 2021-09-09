ПЕРЕВОДЧИК АНГЛ-РУС-ФРАНЦ-АРМ
Здравствуйте․ Меня зовут Анна Микаелян, я живу в Армении.
Я являюсь учредителем ООО «Юридическая фирма Микаелянс». Я также преподаю юридический и деловой английский / французский в моем учебном центре.
Я отлично владею юридической терминологией.
Я делаю переводы с 2015 г.
В 2018 году получила лицензию переводчика от Министерства Юстиции РА.
Если моя квалификация соответствует вашим требованиям, вы можете связаться со мной.
Спасибо за уделенное время․
С уважением,
Анна