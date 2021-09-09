ПЕРЕВОДЧИК АНГЛ-РУС-ФРАНЦ-АРМ

Здравствуйте․ Меня зовут Анна Микаелян, я живу в Армении.

Я являюсь учредителем ООО «Юридическая фирма Микаелянс». Я также преподаю юридический и деловой английский / французский в моем учебном центре.

Я отлично владею юридической терминологией.

Я делаю переводы с 2015 г.

В 2018 году получила лицензию переводчика от Министерства Юстиции РА.

Если моя квалификация соответствует вашим требованиям, вы можете связаться со мной.

Спасибо за уделенное время․

С уважением,

Анна