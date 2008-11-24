ФИО: Давлетова Марианна Маратовна

Должность: внештатный журналист

Дата рождения: 20.03.84

Адрес проживания: г. Уфа, ул. Софьи Перовской 21, кв.22

Адрес прописки: г.Уфа, ул. Авроры 1, кв. 95

Телефон: моб. 89173462627

ICQ: 384-906-965

Электронный адрес: [email protected], [email protected]

Семейное положение: замужем, есть ребенок

Образование: Уфимская Государственная Академия Экономики Сервиса, очное отделение, пять лет, окончила с отличием

Специальность: связи с общественностью

Опыт работы: один год дистрибьютором в фирме «Инесс М. Париж», продажа французской бижутерии, работа в предвыборных кампаниях (анкетирование, фокус - группы), 2 месяца журналистом-корреспондентом: ООО «Башпресском», Издательский дом «Неделя», газета «Телеантенна».

Обязанности: ведение 5 рубрик (полос), написание статей, освещение значимых событий в газете, составление анонсов

C 6 февраля журнал Министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ «Новости торговли»

Обязанности: написание статей, рекламных текстов, анализ материалов Интернета, обзор выставок, специализированных мероприятий, интервью

Знание ПК: Word, Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Photo Editor, Internet, электронная почта

Мне необходима работа на дому. Могу: писать статьи на различную тематику, вести рубрики, писать рассказы, рекламные тексты. Нахожусь в декретном отпуске (ребенку 11 месяцев). Высылать готовый материал буду по электронной почте.

Дополнительные сведения: знание английского языка

Имеется грамота внутривузовской конференции 2005 г. по английскому языку за научный доклад

Имеется диплом лауреата Всероссийского конкурса «Первые шаги»,

в 2004 г. выпущен сборник стихов, свидетельство участника Второго Всероссийского конкурса исследовательских работ «Человек в истории»

Интересы: психология, литература, английский язык

Личностные качества: ответственность, пунктуальность, креативность, целеустремленность