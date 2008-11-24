ФИО: Давлетова Марианна Маратовна
Должность: внештатный журналист
Дата рождения: 20.03.84
Адрес проживания: г. Уфа, ул. Софьи Перовской 21, кв.22
Адрес прописки: г.Уфа, ул. Авроры 1, кв. 95
Телефон: моб. 89173462627
ICQ: 384-906-965
Электронный адрес: [email protected], [email protected]
Семейное положение: замужем, есть ребенок
Образование: Уфимская Государственная Академия Экономики Сервиса, очное отделение, пять лет, окончила с отличием
Специальность: связи с общественностью
Опыт работы: один год дистрибьютором в фирме «Инесс М. Париж», продажа французской бижутерии, работа в предвыборных кампаниях (анкетирование, фокус - группы), 2 месяца журналистом-корреспондентом: ООО «Башпресском», Издательский дом «Неделя», газета «Телеантенна».
Обязанности: ведение 5 рубрик (полос), написание статей, освещение значимых событий в газете, составление анонсов
C 6 февраля журнал Министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ «Новости торговли»
Обязанности: написание статей, рекламных текстов, анализ материалов Интернета, обзор выставок, специализированных мероприятий, интервью
Знание ПК: Word, Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Photo Editor, Internet, электронная почта
Мне необходима работа на дому. Могу: писать статьи на различную тематику, вести рубрики, писать рассказы, рекламные тексты. Нахожусь в декретном отпуске (ребенку 11 месяцев). Высылать готовый материал буду по электронной почте.
Дополнительные сведения: знание английского языка
Имеется грамота внутривузовской конференции 2005 г. по английскому языку за научный доклад
Имеется диплом лауреата Всероссийского конкурса «Первые шаги»,
в 2004 г. выпущен сборник стихов, свидетельство участника Второго Всероссийского конкурса исследовательских работ «Человек в истории»
Интересы: психология, литература, английский язык
Личностные качества: ответственность, пунктуальность, креативность, целеустремленность