annamariia1812

ОбразованиеКиевский университет права Национальной академии наукПравоведение. Суда, адвокатуры, прокуратуры, КиевНеоконченное высшее, с 09.2019 по 05.2021 (1 год 8 месяцев)Учусь на магистратуре, 5 курс. Специализация: Суда, адвокатуры, прокуратуры.Кременчуцький национальной университет им. ОстроградскогоПравоведение. Криминального и гражданского права и процесса, КременчугНеоконченное высшее, с 09.2015 по 06.2019 (3 года 9 месяцев)Знание языковАнглийский — выше среднегоДополнительная информацияОсвіта: вересень 2015 — червень 2019 р., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, спеціальність “Правознавство”, напрям підготовки “Кримінального і цивільного права та процесу”.Вересень 2019 — червень 2021 р., Київський університет права Національної академії наук України, спеціальність “Правознавство”, напрям підготовки “Суд, адвокатура, прокуратура”.Досвід роботи:ПрактикантСічень 2019 — лютий 2019 р., кременчуцький міський відділ ДРАЦС.Практикант на міжнародній конференції по захисту персональних даних в м. Будапешт. Захистила наукові тези.Професійні навички:• Знання цивільного, кримінального законодавства• Навички складання різних юридичних документів;• Вміння працювати з нормативно-правовими актами;• Уміння працювати з базовими програмами MS Office (Excel, Power Point, Word);• Знання мов: українська — рідна; російська – вільно володію; англійська – вище середнього.Особисті якості:Відповідальність, уважність, працьовитість, комунікабельність, ініціативність.