annamiroslavas

Анна annamiroslavasannamiroslavas
35 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
К работе подхожу с ответственностью.
Если Вы ищите специалиста с большим официальным стажем, то это точно не ко мне. Я закончила престижный универстит СПбГУЭФ (тогда еще) по специальности 'Коммерция и маркетинг в сфере услуг'. Мой основной опыт был в бьюти-сфере, Horeca, ресторанный бизнес, запуск онлайн-школы. Итак, что я умею:
- проводить статистический анализ предприятия за весь период, за который имеете данные. Также в этом случае выявляются слабые места экономики, по поводу которых я предлагаю несколько решений. Все это полезно в том случае, если Вы хотите понять, почему Вы не приходите туда, куда нужно, и как можно оптимизировать экономические процессы компании.
- вести любую отчетность компании в малом бизнесе или разово составить их для самостоятельного ведения и анализа.
- создавать ТЗ для одностраничных сайтов и создавать их (на LP, скоро еще на Tilda). Понимаю, для чего создаются посадочные страницы, поэтому готова работать на продолжительной основе (подправить/поменять цвет/перенести, так как понимаю на сколько важна юзабилити сайта).
- делать полный анализ по аккаунту Инстаграм (желательно коммерческому). Я не занимаюсь продвижением, но есть опыт, который позволит направить Вас (запускала очень много аккаунтов от 0 до 400к). Здесь предлагаю провести анализ визуальной, смысловой, статистической частей. Подготовлю инста-бук в формате PDF:
- ЦА;
- название и оформление шапки профиля;
- составление план-контента с темами-ориентирами (на 1 месяц 30 постов);
- соберу визуальный мудборд для ленты (фото я не делаю);
- разработаю необходимые хайлайтс и их наполнение;
- соберу 30 целевых геометок для ЦА;
- соберу 30 целевых # для ЦА;
- продумаю 2 активности для аккаунта;
- распишу способы продвижения, что и как работает в данном случае (на сколько актуально);
- по необходимости придумаю креативы для таргетированной рекламы и нарисую баннеры;
- настрою 1 рекламную кампанию (до 10-15 рекламных объявлений).
Действие аккаунта приостановлено!