annamiroslavas

К работе подхожу с ответственностью.

Если Вы ищите специалиста с большим официальным стажем, то это точно не ко мне. Я закончила престижный универстит СПбГУЭФ (тогда еще) по специальности 'Коммерция и маркетинг в сфере услуг'. Мой основной опыт был в бьюти-сфере, Horeca, ресторанный бизнес, запуск онлайн-школы. Итак, что я умею:

проводить статистический анализ предприятия за весь период, за который имеете данные. Также в этом случае выявляются слабые места экономики, по поводу которых я предлагаю несколько решений. Все это полезно в том случае, если Вы хотите понять, почему Вы не приходите туда, куда нужно, и как можно оптимизировать экономические процессы компании.

вести любую отчетность компании в малом бизнесе или разово составить их для самостоятельного ведения и анализа.

создавать ТЗ для одностраничных сайтов и создавать их (на LP, скоро еще на Tilda). Понимаю, для чего создаются посадочные страницы, поэтому готова работать на продолжительной основе (подправить/поменять цвет/перенести, так как понимаю на сколько важна юзабилити сайта).