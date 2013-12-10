annamyasnikova

Тел.: +7 913 264 19 20
E-mail: [email protected]
Услуги
Письменный перевод, выполнение контрольных работ
Предметные области, виды текстов:
• Лингвистика
• Гуманитарные науки
• Медицина в целом
• Медицина - фармакология
• Химическая технология и смежные отрасли промышленности
• Механика
• Электроника/Электротехника
• Туризм и путешествия
• Кулинарное искусство
• Экономка и бизнес
• Право
• Деловая переписка
• Инструкции по эксплуатации
• Контракты, сертификаты, дипломы, резюме
Технические навыки:
Microsoft Office 2007, 2010: Word, PowerPoint, Excel; AutoCAD, Deja Vu X 7.5, работа в интернете
Образование
Высшее. г. Барнаул, Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность – лингвист-преподаватель двух иностранных языков (английский, немецкий), 2007-2012
Диплом о дополнительном (к высшему) образовании. Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность – переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык), 2009-2012
Опыт работы
Переводчик в секторе технического перевода / ОАО Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (Бийск, Россия)
2012 – по н/вр
Переводчик-фрилансер
2011 – по н/вр
Репетитор англ.яз.
2010 – 2012
Награды, сертификаты
Перевод докладов на конференции по высокоэнергетическим материалам (Сагамихара, Япония, 2013)
Диплом с отличием. Алтайская Государственная Педагогическая Академия (2012)
Победитель Сибирского тура Всероссийской олимпиады студентов педагогических вузов по английскому языку (2011)
Сертификат участника Международного образовательного форума «Селигер» (международная смена, секция – средства массовой коммуникации) (2010)