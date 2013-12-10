annamyasnikova

Тел.: +7 913 264 19 20

E-mail: [email protected]

Услуги

Письменный перевод, выполнение контрольных работ

Предметные области, виды текстов:

• Лингвистика

• Гуманитарные науки

• Медицина в целом

• Медицина - фармакология

• Химическая технология и смежные отрасли промышленности

• Механика

• Электроника/Электротехника

• Туризм и путешествия

• Кулинарное искусство

• Экономка и бизнес

• Право

• Деловая переписка

• Инструкции по эксплуатации

• Контракты, сертификаты, дипломы, резюме

Технические навыки:

Microsoft Office 2007, 2010: Word, PowerPoint, Excel; AutoCAD, Deja Vu X 7.5, работа в интернете

Образование

Высшее. г. Барнаул, Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность – лингвист-преподаватель двух иностранных языков (английский, немецкий), 2007-2012

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании. Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность – переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык), 2009-2012

Опыт работы

Переводчик в секторе технического перевода / ОАО Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (Бийск, Россия)

2012 – по н/вр

Переводчик-фрилансер

2011 – по н/вр

Репетитор англ.яз.

2010 – 2012

Награды, сертификаты

Перевод докладов на конференции по высокоэнергетическим материалам (Сагамихара, Япония, 2013)

Диплом с отличием. Алтайская Государственная Педагогическая Академия (2012)

Победитель Сибирского тура Всероссийской олимпиады студентов педагогических вузов по английскому языку (2011)

Сертификат участника Международного образовательного форума «Селигер» (международная смена, секция – средства массовой коммуникации) (2010)