annanik2008

Нужно нарисовать красивую иконку для мобильного приложения интернет магазина можно с использованием логотипа. размер 1024х1024
Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Нужно нарисовать красивую иконку для мобильного приложения интернет магазина можно с использованием логотипа. размер 1024х1024
Интеграция модуля доставки DPD в интернет магазин на платформе Storeland инструкцию можно посмотреть на этой страничке внизу. http://www.dpd.ru/dpd/uslugi-i-tarify/otraslevye-resheniya/dpd-consumer.do2