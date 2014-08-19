annanikfrl

Высшее профессиональное образование Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления».
Квалификация: юрист по специальности «Юриспруденция», гражданско-правовая специализация.
Январь 2013 – по настоящее время Главный юрисконсульт ЗАО «ПрофКонсалтинг»:
- полное юридическое сопровождение деятельности отдельных организаций;
- юридическая экспертиза договоров клиентов;
- участие в переговорах об условиях заключения договоров;
- консультирование по вопросам ведения клиентами хозяйственной деятельности, организации работы с контрагентами;
- регистрация ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ (как связанных с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанных);
- претензионная работа;
- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- участие в банкротных делах.
Август 2010 года – январь 2013 Специалист юридического отдела Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга:
- подготовка ответов на обращения граждан, организаций, органов государственной власти;
- юридическая, лингвистическая и антикоррупционная экспертиза правовых актов Комитета и Правительства Санкт-Петербурга;
- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- участие в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- работа с подведомственными Комитету организациями по вопросам исполнения ими своих обязательств в рамках договоров на предоставление субсидий, а также по вопросам ведения их хозяйственной деятельности.
Март 2010 года – июнь 2010 года Финансовый менеджер ООО «Спешиал Эвент Менеджмент»:
- юридическая экспертиза договоров;
- участие в переговорах об условиях заключения договоров;
- консультирование по вопросам ведения обществом хозяйственной деятельности, организации работы с контрагентами;
- претензионная работа;
- контроль за своевременным и качественным выполнением работ и оказанием услуг, как контрагентами, так и обществом, а также содействие в урегулировании спорных ситуаций.
Декабрь 2009 года – февраль 2010 года Специалист отдела договоров
ООО «НПО «Космос»:
- ведение архива договоров;
- юридическая экспертиза договоров;
- подготовка материалов для представления в суд по процессам, вытекающим
из договорных отношений;
- проработка позиции предприятия для участия в судебных процессах.
Июль 2008 года – декабрь 2009 года Помощник юриста ООО «Лигал Эдвайзерс Груп» (Ligal Advisers Group):
- составление и подача исковых заявлений, жалоб, заявлений в судебные
и иные органы;
- претензионная работа;
- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- регистрация юридических лиц;
- регистрация кассовых аппаратов;
- регистрация наружной рекламы;
- составление договоров;
- консультирование клиентов.
Июль 2007 года – июнь 2008 года Помощник Председателя Президиума Московской коллегии адвокатов «Единство»:
- регистрация и ведение адвокатских договоров;
- ведение архива;
- работа с кадровыми документами;
- работа с обращениями граждан;
- подготовка документов для подачи в суд.