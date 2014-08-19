annanikfrl

Юрист

Высшее профессиональное образование Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления».

Квалификация: юрист по специальности «Юриспруденция», гражданско-правовая специализация.

Январь 2013 – по настоящее время Главный юрисконсульт ЗАО «ПрофКонсалтинг»:

- полное юридическое сопровождение деятельности отдельных организаций;

- юридическая экспертиза договоров клиентов;

- участие в переговорах об условиях заключения договоров;

- консультирование по вопросам ведения клиентами хозяйственной деятельности, организации работы с контрагентами;

- регистрация ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ (как связанных с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанных);

- претензионная работа;

- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

- участие в банкротных делах.

Август 2010 года – январь 2013 Специалист юридического отдела Комитета по благоустройству

Санкт-Петербурга:

- подготовка ответов на обращения граждан, организаций, органов государственной власти;

- юридическая, лингвистическая и антикоррупционная экспертиза правовых актов Комитета и Правительства Санкт-Петербурга;

- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

- участие в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

- работа с подведомственными Комитету организациями по вопросам исполнения ими своих обязательств в рамках договоров на предоставление субсидий, а также по вопросам ведения их хозяйственной деятельности.

Март 2010 года – июнь 2010 года Финансовый менеджер ООО «Спешиал Эвент Менеджмент»:

- юридическая экспертиза договоров;

- участие в переговорах об условиях заключения договоров;

- консультирование по вопросам ведения обществом хозяйственной деятельности, организации работы с контрагентами;

- претензионная работа;

- контроль за своевременным и качественным выполнением работ и оказанием услуг, как контрагентами, так и обществом, а также содействие в урегулировании спорных ситуаций.

Декабрь 2009 года – февраль 2010 года Специалист отдела договоров

ООО «НПО «Космос»:

- ведение архива договоров;

- юридическая экспертиза договоров;

- подготовка материалов для представления в суд по процессам, вытекающим

из договорных отношений;

- проработка позиции предприятия для участия в судебных процессах.

Июль 2008 года – декабрь 2009 года Помощник юриста ООО «Лигал Эдвайзерс Груп» (Ligal Advisers Group):

- составление и подача исковых заявлений, жалоб, заявлений в судебные

и иные органы;

- претензионная работа;

- ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

- регистрация юридических лиц;

- регистрация кассовых аппаратов;

- регистрация наружной рекламы;

- составление договоров;

- консультирование клиентов.

Июль 2007 года – июнь 2008 года Помощник Председателя Президиума Московской коллегии адвокатов «Единство»:

- регистрация и ведение адвокатских договоров;

- ведение архива;

- работа с кадровыми документами;

- работа с обращениями граждан;

- подготовка документов для подачи в суд.