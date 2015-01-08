annapavliutina

Занимаюсь переводом

Имя: Павлютина Анна Владимировна.

Опыт работы: работа промоутером на протяжении года, перевод с английского языка, копирайт. Навыки: - Хорошо владею компьютером: Word,Excel, PowerPoint;

- Имею опыт в создании сайтов (HTML 5.0, CSS, Jquery), т.к. обучаюсь на компьютерной специальности.

- Свободно владею русским, украинскими английским языками, а также знаю немецкий (немного хуже).

Личные качества:коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, обучаемость,

целеустремленность, настойчивость, стремление развиваться , умение

ориентироваться в сложившейся ситуации, неординарность.