annapavliutina

Занимаюсь переводом
Имя: Павлютина Анна Владимировна.
Опыт работы: работа промоутером на протяжении года, перевод с английского языка, копирайт. Навыки: - Хорошо владею компьютером: Word,Excel, PowerPoint;
- Имею опыт в создании сайтов (HTML 5.0, CSS, Jquery), т.к. обучаюсь на компьютерной специальности.
- Свободно владею русским, украинскими английским языками, а также знаю немецкий (немного хуже).
Личные качества:коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, обучаемость,
целеустремленность, настойчивость, стремление развиваться , умение
ориентироваться в сложившейся ситуации, неординарность.