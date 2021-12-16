SMM-специалист. Таргетолог.

Мы с вами не знакомы, но могу с уверенностью сказать, что наше сотрудничество принесёт Вам не только удовольствие, но и пользу Вашему бизнесу.Могу предположить, что вы хотите повысить количество продаж и сделать свою аудиторию более горячей, поэтому в данный момент ищите специалиста.Я работаю SMM-специалистом и составляю аккаунты таким образом, что потенциальный клиент увидев единожды Вашу страницу, станет постоянным заказчиком.

Поэтому с радостью готова с Вами поработать.