annaposh87

Приветствую Вас в моем профиле! По специальности я менеджер по организации перевозок водным транспортом, но работала менеджером корпоративного отдела в автомобильной компании! По долгу своей работы отлично дружу с МС Office! Очень исполнительна и пунктуальна, умею слышать и слушать!Итак, чем я могу помочь?! ------------------Наберу текст со скана, фото, рукописи, видео/аудио файлов! Выполню конвертацию документов PDF в Word, Exel, PowerPoint. Проверю текст на орфографию и пуктуацию! ------------------Буду рада быть полезной!!!