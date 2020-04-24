annapushka

привет

меня зовут Аня Пушка - я не люблю заглавные буквы в начале предложения, но влюбленна в слова и их силу.

1. всю жизнь освобождаюсь посредством текстов (основной инструмент выражения своих чувств, размышлений и запутанностей) - работа со словами - моя первая страсть. поэтому я абсолютно честно поработаю с вашим текстом, какого бы формата он ни требовал.- нейминг/слоганы- пресс-релизы- проза- редактура/вычитка текста- работа с художественными текстами - композиция слога

2. вторая моя страсть - стиль. последний год плотно работала с видеопродакшенами художником по костюмам, так же стилизовала фото/видео съемки для молодых брендов одежды, а так же личные съемки. сопровождаю на шоппинге, разбираю ваш гардероб и ввожу в курс в базы для вашего образа - понимание своей фигуры и ее правильная перезентация. подсказываю актуальные тренды и тренды, на которые не стоит обращать внимания. одену Вас, как Вас, а не как себя.

3. режиссирую творческие видео/фото съемки - например, муд видео на песню под характер самого артиста. ставлю кадр и помогаю в нем расположиться герою.+ съеки социального напрвления

4. последние 5 лет работала в шоу-бизе (аля белорусском) с музыкантами-артистами - как менеджер, пиарщица и SMM - контентмейкер, сопровождающий на основных мероприятиях для наработки кайф, бэкстэйдж и имиджевого контента.

5. креатор - это значит, что могу придумать и собрать в одну концепцию идею для вашего дела - имиджевого, социального или творческого характера.6. ценю качественный высокоинтеллектуальный юмор и поэтичное искусство флирта