annarussia

Юрист, переводчик

ОПЫТ РАБОТЫ

ОАО «Энел ОГК-5», Москва, весна 2012

Юридический отдел – производственная практика

• Подготовка исковых заявлений

• Участие в переговорах по согласованию условий договоров

• Изучение практики международного коммерческого арбитража

• Сравнительный анализ правовых положений, касающихся обязательственных отношений по итальянскому праву и праву Великобритании и США

• Сравнительный анализ Инкотермс-2000 и Инкотермс-2010

• Изучение доктрины добросовестности в договорном праве.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА “В НОВОМ СВЕТЕ”, Нью-Йорк, лето 2010

Отдел рекламы

• Создание и ведение электронной клиентской базы

• Привлечение новых клиентов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ, Пермь, лето 2009

Юридическая практика

• Ведение электронной базы данных

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ “ХИЛТОН”, Екатеринбург, весна 2006

Учитель английского языка

• Уроки английской грамматики

ОБРАЗОВАНИЕ

Пермский Государственный Университет (2007-2012)

• Специализация – международное право (международное публичное право, международное частное право, европейское право)

• Тема дипломной работы – “Принцип эстоппель в международном частном праве”

Дополнительное высшее образование – Лингвистический центр “Литтера” (2009 – 2012)

• Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (весна 2012) – участник команды Пермского Государственного Университета:

• Подготовка меморандумов за истца и ответчика

• Устное выступление на стороне истца по процессуальным и материальным вопросам

• Устное выступление на стороне ответчика по процессуальным и материальным вопросам

Высшая Школа Экономики, факультет права (лето 2011) – Летняя школа “Инновации в экономике и праве”:

• Ролевая игра “Инновационное мышление”

• лекция и практикум по оценке регулирующего воздействия как инновационной технологии;

• лекция-тренинг «Частное европейское предприятие: институциональная инновация»;

• тренинг «Международная помощь правовой реформе в Восточной Европе и инновации»;

• лекция-тренинг «Регулирование стандартов в управлении компанией как инновация»;

• тренинг «Модельный судебный процесс: традиции и инновации».

Dublin Business School (2006)

• Курс академического английского, IELTS score (6.0).

Пермская школа журналистики (2005-2006)

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

• Английский язык (upper-intermediate)

• Французский язык (intermediate)