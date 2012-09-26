annarussia

ОПЫТ РАБОТЫ
ОАО «Энел ОГК-5», Москва, весна 2012
Юридический отдел – производственная практика
• Подготовка исковых заявлений
• Участие в переговорах по согласованию условий договоров
• Изучение практики международного коммерческого арбитража
• Сравнительный анализ правовых положений, касающихся обязательственных отношений по итальянскому праву и праву Великобритании и США
• Сравнительный анализ Инкотермс-2000 и Инкотермс-2010
• Изучение доктрины добросовестности в договорном праве.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА “В НОВОМ СВЕТЕ”, Нью-Йорк, лето 2010
Отдел рекламы
• Создание и ведение электронной клиентской базы
• Привлечение новых клиентов
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ, Пермь, лето 2009
Юридическая практика
• Ведение электронной базы данных
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ “ХИЛТОН”, Екатеринбург, весна 2006
Учитель английского языка
• Уроки английской грамматики
ОБРАЗОВАНИЕ
Пермский Государственный Университет (2007-2012)
• Специализация – международное право (международное публичное право, международное частное право, европейское право)
• Тема дипломной работы – “Принцип эстоппель в международном частном праве”
Дополнительное высшее образование – Лингвистический центр “Литтера” (2009 – 2012)
• Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.
The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (весна 2012) – участник команды Пермского Государственного Университета:
• Подготовка меморандумов за истца и ответчика
• Устное выступление на стороне истца по процессуальным и материальным вопросам
• Устное выступление на стороне ответчика по процессуальным и материальным вопросам
Высшая Школа Экономики, факультет права (лето 2011) – Летняя школа “Инновации в экономике и праве”:
• Ролевая игра “Инновационное мышление”
• лекция и практикум по оценке регулирующего воздействия как инновационной технологии;
• лекция-тренинг «Частное европейское предприятие: институциональная инновация»;
• тренинг «Международная помощь правовой реформе в Восточной Европе и инновации»;
• лекция-тренинг «Регулирование стандартов в управлении компанией как инновация»;
• тренинг «Модельный судебный процесс: традиции и инновации».
Dublin Business School (2006)
• Курс академического английского, IELTS score (6.0).
Пермская школа журналистики (2005-2006)
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
• Английский язык (upper-intermediate)
• Французский язык (intermediate)