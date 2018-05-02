annaseootzuv

Анна annaseootzuv

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайт, рерайт, отзывы, продающиеся посты!

Пишу статьи и отзывы

Копирайтинг
нет отзывов
$40/час
от $300от 2 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$60/час
от $150от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга