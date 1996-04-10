Шевченко Анна Андреевна

Дата рождения: 10.04.1996 г.

Телефон: +380637130965

e-mail: annashand10@gmail.comЦель:Удаленная работа поадминистрированию сайтов, верстка и разработка сайта с нуля, создание и

обслуживание интернет-магазина, внесение изменений в работающий сайт,

размещение рекламы, взаимоотношения с партнерскими программами, создание

рекламных баннеров (статических,флеш) с размещением их на сайте, а также Оператор

в call-centre. Опыт работы: удаленная, верстальщиком. Образование:2013- 2017, Одесский национальныйполитехнический университет,факультет "Институт компьютерных систем", специальность «Специализированные

компьютерные системы», студентка 2 курса. Профессиональные навыки: Базовые знания: css, html, PHP, JavaScript, JQuery;Уровень знания английского языка Advanced.Среды разработки:WebStorm, Adobe Photoshop, Adobe Flash, AdobeDreamweaver, Adobe PHP Designer, Corel Drew.Личныекачества: Готова работать за любую заработнуюплату, полный рабочий день 24/7, главное - получение опыта в разработкепрограммного обеспечения. Умение быстро освоить новый программный продукт,

технологию. Присутствие желания работать и зарабатывать.