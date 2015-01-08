Переводы испанский - каталонский - английский - русский. Консультации по путешествиям в Испанию

Образование:

Июнь 2009 — Ноябрь 2009: дистанционное обучение по специальности «Управление продажами и маркетинг», Центр непрерывного обучения Euroinnova Formacion, Гранада, Испания

Сентябрь 2006 — Июнь 2007: дневное обучение по специальности «Информация и продажи в

туризме», Институт Juniper Serra, Пальма де Майорка, Испания

Октябрь 2005 — Март 2006: дневное обучение по программе IATA/ UFTAA «Путешествия и туризм», базовый уровень. Сертификат GDS Amadeus, Школа Туризма Балеарских островов, Пальма де Майорка, Испания

Сентябрь 1994 — Июнь 1999: дневное обучение по специальности «Финансы и кредит», экономический факультет Алтайского Государственного Университета, Барнаул, Россия

Опыт работы в туризме:

Февраль 2009 — Сентябрь 2014: агент по бронированию, принимающий туроператор «NT Incoming», Пальма де Майорка, Испания. Обязанности: ведение бронирования отелей российского туроператора «Натали Турс» и ряда европейских туроператоров на Балеарских островах, организация рекламных туров для клиентов на Балеарских островах, перевод текстов сайта компании на русский язык

Сентябрь 2007 — Декабрь 2008: оператор колл-центра, онлайн туроператор «VersysTravel», Пальма де Майорка, Испания. Обязанности: обслуживание испанских и итальянских турагенств по вопросам бронирования отелей и трансферов по всему миру

Ноябрь 2005 — Март 2006: прохождение практики, турагенство «QualityTours»,Пальма де Майорка, Испания. Обязанности: информационные запросы и загрузка контента на сайт агенства по отелям в Испании (специализация на рустикальных и агро-отелях)