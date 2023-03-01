annasmirnova1995

Качественная инфографика

Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Анна, я- дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю что нужно делать, чтобы карточка продавала.

Работаю быстро и качественно

Подчеркну преимущества товара

Выделю на фоне конкурентов

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По всем вопросам и для заказа писать- [email protected]

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