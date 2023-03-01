annasmirnova1995

Анна Смирнова annasmirnova1995

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Качественная инфографика

Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Анна, я- дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю что нужно делать, чтобы карточка продавала.

  • Работаю быстро и качественно

  • Подчеркну преимущества товара

  • Выделю на фоне конкурентов

  • БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

По всем вопросам и для заказа писать- [email protected]

Мои работы https://cloud.mail.ru/public/Y4Ru/Y9qarFaqL