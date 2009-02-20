annasmolska

ОБРАЗОВАНИЕ:
Полтавский государственный педагогический университет им. В.Г.Короленка 2003-2004
Диплом магистра. Специальность "Язык и литература (английский)"
Полтавский государственный педагогический университет им. В.Г.Короленка 1998-2003
Диплом специалиста. Специальность "Украинский язык и литература, язык и литература (английский)"
ОПЫТ РАБОТЫ:
* Преподаватель кафедры перевода, английский язык, Полтавский институт экономики и права (Украина)
- предметы: "Практический курс английского языка", "Сравнительная грамматика и лексикология английского и украинского языков", "Терминология", "Основы подготовки гидов-переводчиков", "Письменный перевод"
- руководитель переводческих практик студентов 2-4 курсов
- усный перевод лекций американского преподавателя, "Международный маркетинг", "Международный менеджмент".
* Секретарь-переводчик
ЧП "Стоматологическая фирма КомпоДент-Арт" (Полтава, Украина)
- перевод с английского на русский, с русского на английский
- перевод деловой переписки, документации (счета, договоры, заказы)
- перевод технических и медицинских текстов (стоматологическое оборудование, медицинские препараты, статьи для международного стоматологического журнала "ДентАрт")
- перевод и обновлеDние информации на сайте www.prisma.org.ua
* в течение украинских национальных выборов
Устный переводчик
* ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)
- усный перевод для международных наблюдателей
* Перевод разделов книги "Женщина в бизнесе" (Кэрол Кеннеди, Полтава)