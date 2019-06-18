annasokolovas

SMM/Таргетинг
Профиль- SMM;
- Таргетинг.
Опыт
SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; TM “SASHA”, Г.КИЕВ — 2018 - ПО СЕГОДНЯТМ “Sasha” изготовляет одежду для детей от 0-13 лет и текстиль. Обязанности:
- - Ведение страниц в социальных сетях(Instagram, Facebook);
- - таргетированная реклама,
- - Общение с клиентами, оформление заказов;
- - Составление контент плана;
- - Создание визуала профиля;
- - копирайтинг;
- - Использование разных инструментов для продвижения;
- - Организация конкурсов и акций;
- - Анализ статистики профиля;
- - Составление отчетов (работа с метрическими данными Instagram);
- - Редактирование фотографий;
- - Анімационные Stories;
- - Поиск лидеров мнений для рекламы;
- - Анализ целевой аудитории;
- - Организация фотосессий и выставок.
- SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; КОМПАНИЯ «MY CARAMELE” - 2019 - ПО СЕГОДНЯ“My Caramele” - бренд одежды для женщин люкс класса, дизайн создается в Голландии. Обязанности:Такие же, как и в предыдущем проекте +:
- ведение страниц двумя языками - русским и английским;- Общение с клиентами, тоже, двумя языками.
Образование
Национальный университе «Киево-Могилянская Академия», экономист (дневная форма) - бакалавр, 2019 год
Курсы
- 1) «Инстаграм маркетолог», школа интернет-професий “Feedback”;
- 2) “Таргетинг», школа интернет-професий “Feedback”;
- 3) “Продвижение в Instagram”, авторский курс «Instablog Secrets”.
- - Instagram, Facebook;
- - ADS Manager Facebook;
- - Графические редакторы;
- - Английский язык, уровень B1;
- - Работа с сервисами автопостинга;
- - Запуск массфоловинга;
- - Создание tplink.
- SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; КОМПАНИЯ «MY CARAMELE” - 2019 - ПО СЕГОДНЯ“My Caramele” - бренд одежды для женщин люкс класса, дизайн создается в Голландии. Обязанности:Такие же, как и в предыдущем проекте +: