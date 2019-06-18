annasokolovas

Анна annasokolovas

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
SMM/Таргетинг

Профиль- SMM;

- Таргетинг.

Опыт

SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; TM “SASHA”, Г.КИЕВ — 2018 - ПО СЕГОДНЯТМ “Sasha” изготовляет одежду для детей от 0-13 лет и текстиль. Обязанности:

  • -  Ведение страниц в социальных сетях(Instagram, Facebook);
  • -  таргетированная реклама,
  • -  Общение с клиентами, оформление заказов;
  • -  Составление контент плана;
  • -  Создание визуала профиля;
  • -  копирайтинг;
  • -  Использование разных инструментов для продвижения;
  • -  Организация конкурсов и акций;
  • -  Анализ статистики профиля;
  • -  Составление отчетов (работа с метрическими данными Instagram);
  • -  Редактирование фотографий;
  • -  Анімационные Stories;
  • -  Поиск лидеров мнений для рекламы;
  • -  Анализ целевой аудитории;
  • -  Организация фотосессий и выставок.

    • SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; КОМПАНИЯ «MY CARAMELE” - 2019 - ПО СЕГОДНЯ“My Caramele” - бренд одежды для женщин люкс класса, дизайн создается в Голландии. Обязанности:Такие же, как и в предыдущем проекте +:

      - ведение страниц двумя языками - русским и английским;- Общение с клиентами, тоже, двумя языками.

      Образование

      Национальный университе «Киево-Могилянская Академия», экономист (дневная форма) - бакалавр, 2019 год

      Курсы

      • 1)  «Инстаграм маркетолог», школа интернет-професий “Feedback”;
      • 2)  “Таргетинг», школа интернет-професий “Feedback”;
      • 3)  “Продвижение в Instagram”, авторский курс «Instablog Secrets”.
      УменияПрофессиональные:
      • -  Instagram, Facebook;
      • -  ADS Manager Facebook;
      • -  Графические редакторы;
      • -  Английский язык, уровень B1;
      • -  Работа с сервисами автопостинга;
      • -  Запуск массфоловинга;
      • -  Создание tplink.