annasokolovas

SMM/Таргетинг

Профиль- SMM;

- Таргетинг.

Опыт

SMM-СПЕЦИАЛИСТ, ТАРГЕТОЛОГ; TM “SASHA”, Г.КИЕВ — 2018 - ПО СЕГОДНЯТМ “Sasha” изготовляет одежду для детей от 0-13 лет и текстиль. Обязанности: