annatokarieva

Здравствуйте!

Меня зовут Аня, я иллюстратор со Львова.

Рисую векторную графику на разную тематику, больше всего люблю рисовать учебные материалы, иллюстрации для детей, настольные игры, а также все, что связано с музыкой (ноты, учебные пособия).

Работа над заказом осуществляется в несколько этапов:

- Сначала я делаю скетчи, мы утверждаем лучший из них, вносим правки (3 бесплатно, дальше - доплата).

- После рисую в цвете, прорабатываю детали. Вносятся мелкие правки.

- Сдаю готовую работу.

Ответственно и творчески отношусь ко всем проектам.

Контакты:

+380675201227 (telegram, watsup)