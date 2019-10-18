annatokarieva

Здравствуйте!
Меня зовут Аня, я иллюстратор со Львова.
Рисую векторную графику на разную тематику, больше всего люблю рисовать учебные материалы, иллюстрации для детей, настольные игры, а также все, что связано с музыкой (ноты, учебные пособия).
Работа над заказом осуществляется в несколько этапов:
- Сначала я делаю скетчи, мы утверждаем лучший из них, вносим правки (3 бесплатно, дальше - доплата).
- После рисую в цвете, прорабатываю детали. Вносятся мелкие правки.
- Сдаю готовую работу.
Ответственно и творчески отношусь ко всем проектам.
Контакты:
+380675201227 (telegram, watsup)