annavaleria

Привет! Меня зовут Аня, я занимаюсь веб-дизайном и созданием лендингов.Я помогу Вам с:• Оформлением чек-листов, трекеров, гайдов, актуальных stories, визиток, листовок, сайта, презентации Вашей компании или Вашего продукта• Комплексной упаковкой профилей в соцсетях (Facebook, Instagram, Vk, YouTube)• Созданием логотипов, банеров для размещения в интернете и соцсетях• Созданием сайтов для презентации Вас и Ваших продуктов

• Написанием и редактированием текстов• Редактированием и обработкой фотографийБюджет, сроки дедлайна, индивидуальные пожелания обсуждаются!Буду рада сотрудничеству!Портфолио и подробную информацию могу отправить в личные сообщения.