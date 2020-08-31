Анна Золочевская annazolo4evskayannazolo4evskay
29 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн - точный перенос ожидайний потребителя в плоскость творчества
Меня зовут Анна. Мне 26 лет.
В 22 года я получил диплом специалиста в Харьковском аэрокосмическом университете. Жуковский, в сфере управления ИТ-проектами.
В 24 года я связал свое профессиональное будущее с UL / UX design.
Мой девиз: «Чтобы жить, ты должен двигаться вперед». Сейчас я развиваюсь в профессии, осваиваю новые горизонты и стремлюсь сделать жизнь вокруг ярче.
Я уверен, что все великие достижения ждут меня впереди
Портфолио
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