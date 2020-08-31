Дизайн - точный перенос ожидайний потребителя в плоскость творчества

Меня зовут Анна. Мне 26 лет.

В 22 года я получил диплом специалиста в Харьковском аэрокосмическом университете. Жуковский, в сфере управления ИТ-проектами.

В 24 года я связал свое профессиональное будущее с UL / UX design.

Мой девиз: «Чтобы жить, ты должен двигаться вперед». Сейчас я развиваюсь в профессии, осваиваю новые горизонты и стремлюсь сделать жизнь вокруг ярче.

Я уверен, что все великие достижения ждут меня впереди