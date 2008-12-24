Графический дизайнер. Опыт работы 6 лет.
Профессионально занимаюсь графическим дизайном. Основное направление – полиграфия, от дизайна до допечатной подготовки. Стажировалась в Финляндии. Есть опыт работы по созданию баннеров и простых сайтов.
Работаю на платформах Windows, Mac и Linux.
Портфолио
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
15 лет назад
Анна выполнила задание на отлично! Помимо этого, зарекомендовала себя как вежливый и ответственный человек. Работу выполняла не только качественно, но и с интересом к процессу, что никогда не бывает лишним. Спасибо. Рекомендую!
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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Баннеры
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от $10
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $20
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Логотипы и Знаки
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от $50
от 2 дней
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Наружная реклама
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от $50
от 3 дней
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Фирменный стиль
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от $100
от 3 дней
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