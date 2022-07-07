Дизайн и анимация для Вашего бизнеса 🔑
👋 Привет!
Меня зовут Аня и я создаю сайты на Tilda, motion-креативы и анимацию, ui/ux-дизайн.
Работаю в: Figma, Adobe XD, Photoshop. Illustrator, After Effects + Cinema 4D
Вы также можете заказать:
- презентацию, анимационное рекламное видео,
- логотип и фирменный стиль,
- иконки, иллюстрации,
- полиграфию, упаковку продукта.
Честность, пунктуальность и результат
Выполняю проекты качественно и в срок, остаюсь на связи после завершения сотрудничества.
Работаю по 50% предоплате, ценю Ваше и свое время. Возвращаю предоплату, если выполненная работа не понравится.
Все правки бесплатные
酪 Остались вопросы? Давайте созвонимся и обсудим Ваш проект!
Telegram - @nana_shh
Viber, WhatsApp: +380 71 391 66 98