Дизайн и анимация для Вашего бизнеса 🔑

👋 Привет!

Меня зовут Аня и я создаю сайты на Tilda, motion-креативы и анимацию, ui/ux-дизайн.

Работаю в: Figma, Adobe XD, Photoshop. Illustrator, After Effects + Cinema 4D

Вы также можете заказать:

презентацию, анимационное рекламное видео,

логотип и фирменный стиль,

иконки, иллюстрации,

полиграфию, упаковку продукта.

 Честность, пунктуальность и результат

Выполняю проекты качественно и в срок, остаюсь на связи после завершения сотрудничества.

Работаю по 50% предоплате, ценю Ваше и свое время. Возвращаю предоплату, если выполненная работа не понравится.

Все правки бесплатные 

酪 Остались вопросы? Давайте созвонимся и обсудим Ваш проект!

 Telegram - @nana_shh

 Viber, WhatsApp: +380 71 391 66 98

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