annetta577524

БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов.
Нет, это не заголовок для привлечения внимания.
Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе. Мне нужно учиться на реальном проекте.
Мое предложение: я на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.
Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.
Условия: в конце периода продвижения вы оплатите столько, сколько посчитаете нужным.
Требования к аккаунту:
1. До 1000 подписчиков или его нет
2. Средняя цена 50-200$
3. Маржа от 10$
От вас требуется:
- Дать свое согласие
- Передать мне логин и пароль
- Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
- Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому инстаграму (Фэйсбуку).