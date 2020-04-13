annetta577524

Анна annetta577524

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов.

 Нет, это не заголовок для привлечения внимания.

Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе. Мне нужно учиться на реальном проекте.

Мое предложение: я на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу. 

Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

Условия: в конце периода продвижения вы оплатите столько, сколько посчитаете нужным.

Требования к аккаунту:

1.   До 1000 подписчиков или его нет

2.  Средняя цена 50-200$

3.  Маржа от 10$

От вас требуется: 

  • Дать свое согласие
  • Передать мне логин и пароль
  • Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото
  • Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому инстаграму (Фэйсбуку).
Ну что, работаем? 