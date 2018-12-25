annetterose

Альбина Уразова annetterose

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Отредактирую Ваш текст быстро и качественно.

Образование: 

Высшее, 2010-2017 гг.

Астраханский государственный университет, г.Астрахань

Факультет филологии и журналистики; специальность: "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки "Русский язык и литература")

Опыт работы: 

2016-2018 гг. - МБОУ г. Астрахани «Лицей №2 им.В.В. Разуваева», учитель русского языка

Профессиональные навыки: работа с текстами: устранение орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок, стилистическая правка.

Знания иностранных языков: английский Upper-Intermediate

Личные качества: ответственность, внимательность, умение работать с большим количеством информации, грамотная речь. Готова обучаться.

Дополнительные сведения: пишу статьи на тему туризма и моды

Портфолио
Редактирование и Корректура
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