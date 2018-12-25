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Образование:
Высшее, 2010-2017 гг.
Астраханский государственный университет, г.Астрахань
Факультет филологии и журналистики; специальность: "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки "Русский язык и литература")
Опыт работы:
2016-2018 гг. - МБОУ г. Астрахани «Лицей №2 им.В.В. Разуваева», учитель русского языка
Профессиональные навыки: работа с текстами: устранение орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок, стилистическая правка.
Знания иностранных языков: английский Upper-Intermediate
Личные качества: ответственность, внимательность, умение работать с большим количеством информации, грамотная речь. Готова обучаться.
Дополнительные сведения: пишу статьи на тему туризма и моды
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- Статья для модного портала91 просмотр
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