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Образование:

Высшее, 2010-2017 гг.

Астраханский государственный университет, г.Астрахань

Факультет филологии и журналистики; специальность: "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки "Русский язык и литература")

Опыт работы:

2016-2018 гг. - МБОУ г. Астрахани «Лицей №2 им.В.В. Разуваева», учитель русского языка

Профессиональные навыки: работа с текстами: устранение орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок, стилистическая правка.

Знания иностранных языков: английский Upper-Intermediate

Личные качества: ответственность, внимательность, умение работать с большим количеством информации, грамотная речь. Готова обучаться.

Дополнительные сведения: пишу статьи на тему туризма и моды