Озвучка, дизайн, разработка текстов

Предоставляю услуги по:

Озвучке

1) озвучиванию стихотворного и прозаического отрывка (Примеры: https://vk.com/audios-26151082?section=playlists&z=audio_playlist-26151082_1)

2) дополнение вашего стихотворения линией (например, часть стихотворения вы читаете сами, а вторую чтец)

3) озвучивание рекламных слоганов и джинглов

4) написание слоганов, рекламных отбивок

Любому виду дизайна для группы в социальной сети и не только

1 разработки разнообразных обложек и аватаров

2 целостное оформление паблика (пример: https://vk.com/club169552775 https://vk.com/stihi_vnutri )

3 создание логотипов

5 меню для сообщества (пример: https://vk.com/page-138565900_52798861)

6 постеры и рекламные объявления

7 обложки для актуального в Instagram

Заказывая услугу по озвучке вы получите:

1) первичное озвучивание текста с предварительными коррективами автора;

2) наложение музыкального отрывка;

3) обработка от шумов и наложение эффектов по желанию заказчика;

4) внедрение коррективов на заключительном этапе;

5) оплата по одобрению результата;

Для того что бы приступить озвучиванию вашей работы нужно:

1) предоставить текст;

2) фон (если вам он нужен или можем подобрать его сами);

3) объяснить задачу.

Цена стандартной работы озвучивания и разработки дизайн проекта: 200 р.