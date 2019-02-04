Предоставляю услуги по:
Озвучке
1) озвучиванию стихотворного и прозаического отрывка (Примеры: https://vk.com/audios-26151082?section=playlists&z=audio_playlist-26151082_1)
2) дополнение вашего стихотворения линией (например, часть стихотворения вы читаете сами, а вторую чтец)
3) озвучивание рекламных слоганов и джинглов
4) написание слоганов, рекламных отбивок
Любому виду дизайна для группы в социальной сети и не только
1 разработки разнообразных обложек и аватаров
2 целостное оформление паблика (пример: https://vk.com/club169552775 https://vk.com/stihi_vnutri )
3 создание логотипов
5 меню для сообщества (пример: https://vk.com/page-138565900_52798861)
6 постеры и рекламные объявления
7 обложки для актуального в Instagram
Заказывая услугу по озвучке вы получите:
1) первичное озвучивание текста с предварительными коррективами автора;
2) наложение музыкального отрывка;
3) обработка от шумов и наложение эффектов по желанию заказчика;
4) внедрение коррективов на заключительном этапе;
5) оплата по одобрению результата;
Для того что бы приступить озвучиванию вашей работы нужно:
1) предоставить текст;
2) фон (если вам он нужен или можем подобрать его сами);
3) объяснить задачу.
Цена стандартной работы озвучивания и разработки дизайн проекта: 200 р.