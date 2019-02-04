annfyksin

Анна annfyksin

 
27 летРоссия/Тула
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Озвучка, дизайн, разработка текстов

Предоставляю услуги по: 

Озвучке

1) озвучиванию стихотворного и прозаического отрывка (Примеры: https://vk.com/audios-26151082?section=playlists&z=audio_playlist-26151082_1)

2) дополнение вашего стихотворения линией (например, часть стихотворения вы читаете сами, а вторую чтец) 

3) озвучивание рекламных слоганов и джинглов

4) написание слоганов, рекламных отбивок

Любому виду дизайна для группы в социальной сети и не только

1 разработки разнообразных обложек и аватаров

2 целостное оформление паблика (пример: https://vk.com/club169552775 https://vk.com/stihi_vnutri )

3 создание логотипов 

5 меню для сообщества (пример: https://vk.com/page-138565900_52798861)

6 постеры и рекламные объявления

7 обложки для актуального в Instagram

Заказывая услугу по озвучке вы получите:

1) первичное озвучивание текста с предварительными коррективами автора; 

2) наложение музыкального отрывка;

3) обработка от шумов и наложение эффектов по желанию заказчика; 

4) внедрение коррективов на заключительном этапе; 

5) оплата по одобрению результата; 

Для того что бы приступить озвучиванию вашей работы нужно: 

1) предоставить текст; 

2) фон (если вам он нужен или можем подобрать его сами); 

3) объяснить задачу.

Цена стандартной работы озвучивания и разработки дизайн проекта: 200 р. 