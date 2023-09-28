anngellaina

Интернет-маркетолог
Привет! Я начинающий интернет-маркетолог и на данном этапе я нарабатываю портфолио, поэтому мои услуги стоят недорого. Напишите мне, и мы все обсудим.
Что я умею? Создам продающий сайт и настрою комплексное SEO-продвижение в поисковой системе Яндекс. Простым языком - я приведу только горячие, высоко конверсионные заявки, а именно:
Проанализирую целевую аудиторию, рынок и конкурентов.
Сформирую цели, которые необходимо достичь.
Разработаю УТП и оффер.
Создам продающий сайт с приятным, гармоничным визуалом.
Настрою контекстную и баннерную рекламу в Яндекс.Директ
Проанализирую показатели Яндекс.Метрики для дальнейшей оптимизации и получения большего количества лидов.
И самое главное, не солью Ваш рекламный бюджет.
Я против войны в Украине!