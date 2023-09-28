anngellaina

Ангелина Фасхутдинова anngellaina

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Интернет-маркетолог

Привет! Я начинающий интернет-маркетолог и на данном этапе я нарабатываю портфолио, поэтому мои услуги стоят недорого. Напишите мне, и мы все обсудим.

Что я умею? Создам продающий сайт и настрою комплексное SEO-продвижение в поисковой системе Яндекс. Простым языком - я приведу только горячие, высоко конверсионные заявки, а именно:

  • Проанализирую целевую аудиторию, рынок и конкурентов.

  • Сформирую цели, которые необходимо достичь.

  • Разработаю УТП и оффер.

  • Создам продающий сайт с приятным, гармоничным визуалом.

  • Настрою контекстную и баннерную рекламу в Яндекс.Директ

  • Проанализирую показатели Яндекс.Метрики для дальнейшей оптимизации и получения большего количества лидов.

  • И самое главное, не солью Ваш рекламный бюджет.