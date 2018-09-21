Вам нужен сайт? Вам сюда! Мы делаем сайты, которые продают.
Создание сайтов любого вида от лэндинг пейдж до сайта-визитки и интернет-магазина.
Помогаем с выбором платформы, изучаем Ваш бизнес и отрасль, создаем интерфейс, который подходит именно Вам, а также нравится поисковым системам. Что позволит Вам экономить на продвижении.
Необходимо подключить домен, хостинг? Сделаем.
Также поможем написать тексты и сделать SEO-продвижение.
Также создаем баннеры, логотипы, фирменный стиль.
Стоимость зависит от платформы и сложности проекта.
Как мы работаем?
1. Вы оставляете заявку.
2. Мы с Вами связываемся и обсуждаем детали Проекта.
3. Заключаем договор.
4. Создаем макет и согласовываем его с Вами.
5. Когда Проекта согласован, Вы вносите предоплату 50% от стоимости Проекта.
6. Мы завершаем работу над Вашим Проектом и передаем его Вам.
7. Вы вносите оставшуюся часть суммы.
8. Готовый сайт мы подключаем к домену, хостингу, делаем продвижение.
Есть вопросы?
Обращайтесь: +380661572002 (Viber, WhatsApp, telegram)
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