Веб-дизайн, разработка сайта, создание логотипа, баннера и фирменного стиля

Вам нужен сайт? Вам сюда! Мы делаем сайты, которые продают.

Создание сайтов любого вида от лэндинг пейдж до сайта-визитки и интернет-магазина.

Помогаем с выбором платформы, изучаем Ваш бизнес и отрасль, создаем интерфейс, который подходит именно Вам, а также нравится поисковым системам. Что позволит Вам экономить на продвижении.

Необходимо подключить домен, хостинг? Сделаем.

Также поможем написать тексты и сделать SEO-продвижение.

Также создаем баннеры, логотипы, фирменный стиль.

Стоимость зависит от платформы и сложности проекта.

Как мы работаем?

1. Вы оставляете заявку.

2. Мы с Вами связываемся и обсуждаем детали Проекта.

3. Заключаем договор.

4. Создаем макет и согласовываем его с Вами.

5. Когда Проекта согласован, Вы вносите предоплату 50% от стоимости Проекта.

6. Мы завершаем работу над Вашим Проектом и передаем его Вам.

7. Вы вносите оставшуюся часть суммы.

8. Готовый сайт мы подключаем к домену, хостингу, делаем продвижение.

Есть вопросы?

Обращайтесь: +380661572002 (Viber, WhatsApp, telegram)