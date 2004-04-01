Образование
Основное
* 2009 — Дальневосточный Университет, ФИДиКД, специалист книжного дела
Профессиональный опыт
05.2009 - 09.2010 , Издательство СПбГУ
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
внештатный корректор
Все виды правки корректур разнообразной тематики по высоким требованиям. Вычитка, Сверка и пр.
Составление библиографических указателей, описаний. Работа с PDF-файлами.
Набор текста (высокая скорость). Анализ текста.
Выполнение разнообразной допечатной подготовки.
Знание и соблюдение ГОСТов.
04.2007 - 06.2008 , Издательство Дальневосточного Ун-та
помощник зам. главного редактора: вычитка, правка корректур, составление калькуляции, написание статей рекламного характера о книгах, вышедших в Издательстве ДВГУ
04.2004 - 09.2006 , газета "Вестник"
наборщик, корректор
правка (корректура, вычитка) текстов, написание рекламных статей