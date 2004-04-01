Отредактирую любой текст. Быстро. Качественно

Образование

Основное

* 2009 — Дальневосточный Университет, ФИДиКД, специалист книжного дела

Профессиональный опыт

05.2009 - 09.2010 , Издательство СПбГУ

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

внештатный корректор

Все виды правки корректур разнообразной тематики по высоким требованиям. Вычитка, Сверка и пр.

Составление библиографических указателей, описаний. Работа с PDF-файлами.

Набор текста (высокая скорость). Анализ текста.

Выполнение разнообразной допечатной подготовки.

Знание и соблюдение ГОСТов.

04.2007 - 06.2008 , Издательство Дальневосточного Ун-та

помощник зам. главного редактора: вычитка, правка корректур, составление калькуляции, написание статей рекламного характера о книгах, вышедших в Издательстве ДВГУ

04.2004 - 09.2006 , газета "Вестник"

наборщик, корректор

правка (корректура, вычитка) текстов, написание рекламных статей