Быстрая и качественная работа в срок

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я занимаюсь веб-дизайном.

Владею Figma и Photoshop.

Можете посмотреть моё портфолио на беханс

Работая со мной, вы

экономите время

получаете качественный результат в срок

не тратите нервы

Telegram: @annkeey

почта: [email protected]

Я закончила художественную школу с красным аттестатом, занимаюсь самообразованием в сфере веб-дизайна. Я довольно кропотливый человек, и пока мне не будет нравиться результат окончательно я не успокоюсь! Всегда стараюсь довести работу до идеала, а уже после презентовать.