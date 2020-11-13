Быстрая и качественная работа в срок
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я занимаюсь веб-дизайном.
Владею Figma и Photoshop.
Можете посмотреть моё портфолио на беханс
Работая со мной, вы
- экономите время
- получаете качественный результат в срок
- не тратите нервы
Telegram: @annkeey
почта: [email protected]
Я закончила художественную школу с красным аттестатом, занимаюсь самообразованием в сфере веб-дизайна. Я довольно кропотливый человек, и пока мне не будет нравиться результат окончательно я не успокоюсь! Всегда стараюсь довести работу до идеала, а уже после презентовать.
Действие аккаунта приостановлено!