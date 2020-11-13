annkeey

Анна annkeey

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Быстрая и качественная работа в срок

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я занимаюсь веб-дизайном.

Владею Figma и Photoshop.

Можете посмотреть моё портфолио на беханс

Работая со мной, вы

  • экономите время
  • получаете качественный результат в срок
  • не тратите нервы
Связь со мной:

Telegram: @annkeey

почта: [email protected]

Я закончила художественную школу с красным аттестатом, занимаюсь самообразованием в сфере веб-дизайна. Я довольно кропотливый человек, и пока мне не будет нравиться результат окончательно я не успокоюсь! Всегда стараюсь довести работу до идеала, а уже после презентовать.