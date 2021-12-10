SMM-специалист

Я начинающий SMM-специалист. Я помогу наладить эффективную работу в соцсетях, что приведет к увеличению ваших подписчиков, увеличению охвата и продаж. Проанализирую деятельность конкурентов. .Разработаю SMM-стратегию и контент-план для продвижения вашего товара и услуг. .Напишу продающий текст и наполню страницу визуальным контентом. .Обеспечу полное ведение ваших социальных сетей. .Работаю с обратной связью с вашими подписчиками клиентами и покупателями, работаю с критикой и негативом.

В своей работе я использую сервисы для обработки фото и монтажа видео: Picsart, Canva, InShort, Snapseed, Prizma, Kizoa.

Для аналитики соцсетей я использую Popsters, LiveDune, Hootsuite. .Могу вести Ваши социальные сети на русском, украинском и английском языках. Работаю в ФБ, ВК, Instagram.

Мой девиз: Я работаю- Вы отдыхаете. У Вас появится больше свободного времени. Работаю на результат. Все действия будут согласованы с Вами. Конфиденциальность гарантирую. Ответственная, коммуникабельная, пунктуальная. Меня не пугают сложные ситуации.