Анна Кузнецова annkuznetsova19annkuznetsova19
28 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Продающие,эмоциональные и вызывающие доверия сайты!
Дизайн лендингов и многостраничников + адаптивность,визитки и оформление групп вконтакте. Соблюдаю сроки выполнения и готова к правкам.
Ссылка на портфолио https://www.fl.ru/users/annkuznetsova19/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Летний семинар по немецкому языку118 просмотров
- Студия чертежей и визуалиазации153 просмотра
- Black Mask132 просмотра
Дизайн сайтов
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