annkuznetsova19

Анна Кузнецова annkuznetsova19

 
28 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Продающие,эмоциональные и вызывающие доверия сайты!

Дизайн лендингов и многостраничников + адаптивность,визитки и оформление групп вконтакте. Соблюдаю сроки выполнения и готова к правкам.

Ссылка на портфолио https://www.fl.ru/users/annkuznetsova19/

Дизайн лендинга
Портфолио
Дизайн сайтов
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$4/час
от 3 дней
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