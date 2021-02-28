annl_black

Анна Литичевская annl_black

 
25 летРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Smm-менеджер

Наполню ваш проект уникальным и интересным контентом, который будет выгодно подчёркивать достоинства вашего продукта. Умею с огоньком в глазах писать и про бьюти-индустрию, и про преимущества электрических каминов, и про новые модели ПАЗиков (:

  • КОПИРАЙТИНГ
  • ВЕДЕНИЕ СОЦ. СЕТЕЙ
  • РАБОТА В ГРАФ. РЕДАКТОРАХ
  • НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ
  • ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦ В СОЦ.СЕТЯХ
Написание статей