annl_black

Анна Литичевская annl_blackannl_black
25 летРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Smm-менеджер
Наполню ваш проект уникальным и интересным контентом, который будет выгодно подчёркивать достоинства вашего продукта. Умею с огоньком в глазах писать и про бьюти-индустрию, и про преимущества электрических каминов, и про новые модели ПАЗиков (:
- КОПИРАЙТИНГ
- ВЕДЕНИЕ СОЦ. СЕТЕЙ
- РАБОТА В ГРАФ. РЕДАКТОРАХ
- НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦ В СОЦ.СЕТЯХ
Действие аккаунта приостановлено!