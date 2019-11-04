Не бывает сложных задач, бывают люди которые не умеют их решать.

Привет!

Меня зовут Анна мне 23 года и я UI/UX дизайнер.

Почему я выбрала веб-дизайн?

В один момент я устала от повседневной рутинной работы которая мне не приносит удовольствия, мне по душе когда жизнь яркая, а работа является делом жизни.

Я люблю развиваться как личность, выходить за рамки возможностей, одним словом жить той жизнью, за которую не обидно)

Какие услуги я предоставляю?

Во первых я стремлюсь сделать ваш бизнес ярким, стильным и запоминающимся, а также обеспечить его качественную техническую часть, а именно:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native) (партнерство)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Полная поисковая оптимизация проекта

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend-программирование

- Прототипирование (есть лицензия на Axure RP)

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

Что для меня главное в работе:

профессиональность, честность, простота решений.

Не бывает сложных задач, бывают люди которые не умеют их решать.

Мои контактные данные:

[email protected]

https://vk.com/ann_meoooow

Viber/Telegram +380987889974

Примеры моих работ:

https://www.dropbox.com/sh/f9wr3yrt9765cn8/AABrObGbIZ__tmQR8yalLkP0a?dl=0