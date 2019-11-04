Привет!
Меня зовут Анна мне 23 года и я UI/UX дизайнер.
Почему я выбрала веб-дизайн?
В один момент я устала от повседневной рутинной работы которая мне не приносит удовольствия, мне по душе когда жизнь яркая, а работа является делом жизни.
Я люблю развиваться как личность, выходить за рамки возможностей, одним словом жить той жизнью, за которую не обидно)
Какие услуги я предоставляю?
Во первых я стремлюсь сделать ваш бизнес ярким, стильным и запоминающимся, а также обеспечить его качественную техническую часть, а именно:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native) (партнерство)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Полная поисковая оптимизация проекта
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
- Прототипирование (есть лицензия на Axure RP)
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
Что для меня главное в работе:
профессиональность, честность, простота решений.
Не бывает сложных задач, бывают люди которые не умеют их решать.
Мои контактные данные:
Viber/Telegram +380987889974
Примеры моих работ:
https://www.dropbox.com/sh/f9wr3yrt9765cn8/AABrObGbIZ__tmQR8yalLkP0a?dl=0
- Экологические металопластиковые окна126 просмотров
- Корпоративный сайт для юриста " Адвокат.ua"118 просмотров
- Стетоскоп144 просмотра