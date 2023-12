anno-irina

Illustrator Artist Художник Иллюстратор

Hi! My name is Irina. I create illustrations for children's books, magazines, games, textbooks, postcards, family portraits. I come up with original characters. [email protected]. I draw on an iPad using the procreate program

Здравствуй! Меня зовут Ирина. Я создаю иллюстрации для детских книг, журналов, игр, учебников, открыток, семейных портретов. Придумываю оригинальные персонажи. [email protected]. Рисую на айпаде с помощью программы procreate