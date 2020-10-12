annthetarget

Привлекаю заявки в Ваш бизнес без головной боли

🚀БЕСПЛАТНО просчитаю стоимость заявки, а Вы уже решите, выгодно ли Вам!Меня зовут Анна, я прошла узкоспециализированный курс по настройке таргетированной рекламы от специалиста, который продвигает Леруа Мерлен, Правительство Москвы и работает с миллионами рекламного бюджета. (Пётр Попов) Я делаю акцент на решение Ваших запросов без головной боли, и моя задача - привлечь клиентов. Беру в работу только те проекты, в решении задач которых я буду уверена. Пишите, если заинтересованы в привлечении клиентов из Интернета.