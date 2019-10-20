Имею образование графического дизайнера.
Работаю в программах:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe InDesign.
К вашим услугам разработка дизайн-проекта фирменного стиля, векторная отрисовка логотипа; иллюстрация выполненная вручную; верстка полиграфии; работа с фотографией (обтравка, коррекция, ретушь).
Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]
или в чате сайта.
Портфолио
- Логотип для штампа114 просмотров
- Логотип для спортивной одежды116 просмотров
- Дизайн буклета150 просмотров
- Верстка журнала134 просмотра
- Ретушь портрета109 просмотров
- Логотип для проекта домов108 просмотров
- Наградная полиграфия для творческой студии100 просмотров