Имею образование графического дизайнера.

Работаю в программах:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe InDesign.

К вашим услугам разработка дизайн-проекта фирменного стиля, векторная отрисовка логотипа; иллюстрация выполненная вручную; верстка полиграфии; работа с фотографией (обтравка, коррекция, ретушь).

Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]

или в чате сайта.