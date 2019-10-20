anntl

Анна anntl

 
26 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Имею образование графического дизайнера.

Работаю в программах:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe InDesign.

К вашим услугам разработка дизайн-проекта фирменного стиля, векторная отрисовка логотипа; иллюстрация выполненная вручную; верстка полиграфии; работа с фотографией (обтравка, коррекция, ретушь). 

Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]

или в чате сайта. 

InDesignIllustratorPhotoshop
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