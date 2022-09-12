Разрабатываю сайт на платформе Tilda

Проанализирую ваш бизнес, разработаю дизайн и создам цепляющий сайт, который будет продавать за вас!

Что я умею:

-Лендинги (одностраничные сайты);

-Многостраничные сайты;

-Интернет-магазины.

В каких программах работаю:

-Adobe Photoshop, Illustartor;

-Figma;

-Tilda.

Что включает в себя услуга "сайт под ключ":

-анализ бизнеса, целевой аудитории, конкурентов;

-прототип (примерная схема расположения объектов);

-дизайн-макет;

-верстка (перенос дизайн-макета на Tilda);

-подключение домена, настройка сайта.

Портфолио: https://www.behance.net/annusually

"Сайт под ключ":

Цена — 1000-1200р - 1 экран (блок)

Верстка готового макета:

Цена — 500р - 1 экран (блок)