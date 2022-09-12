Разрабатываю сайт на платформе Tilda
Проанализирую ваш бизнес, разработаю дизайн и создам цепляющий сайт, который будет продавать за вас!
Что я умею:
-Лендинги (одностраничные сайты);
-Многостраничные сайты;
-Интернет-магазины.
В каких программах работаю:
-Adobe Photoshop, Illustartor;
-Figma;
-Tilda.
Что включает в себя услуга "сайт под ключ":
-анализ бизнеса, целевой аудитории, конкурентов;
-прототип (примерная схема расположения объектов);
-дизайн-макет;
-верстка (перенос дизайн-макета на Tilda);
-подключение домена, настройка сайта.
Портфолио: https://www.behance.net/annusually
"Сайт под ключ":
Цена — 1000-1200р - 1 экран (блок)
Верстка готового макета:
Цена — 500р - 1 экран (блок)
Я против войны в Украине!